شكرا لمتابعة خبر عن النيابة العامة: مسؤولية عدم التزام الطفل بتعليمات الوقاية تقع على الأب وتعرضه للمساءلة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكدت النيابة العامة أن الطفل ومن في حكمه لا يعون بمخاطر عدم التقيّد بتعليمات الوقاية، وتنعقد مسؤولية الالتزام بذلك والبقاء في المنزل وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى تجاه الأب أو من يقوم مقامه، ومخالفة ذلك يعرضك للمُساءلة الجزائية وفقاً لنظامي الحماية من الإيذاء وحماية الطفل.

وتوضح المادة 1 من نظام الحماية من الإيذاء أنه " يُعد مسؤولًا في أحكام نظام الحماية من الإيذاء كل شخص له ولاية على شخص أو سلطة او مسؤولية أو بسبب ما يربطهما من علاقة أسرية أو علاقة إعالة أو كفالة أو وصاية أو تبعية معيشية، وتندرج ضمن حالات الإيذاء إساءة المعاملة بامتناع شخص أو تقصيره في الوقاة بواجباته أو التزاماته في توفير الحاجات الأساسية لشخص آخر من أفراد أسرته أو ممن يترتب عليه شرعًا أو نظامًا توفير تلك الحاجات لهم " .

ويشير نظام حماية الطفل، أنه يُعد إيذاء أو إهمالًا تعرض الطفل لأي مما يأتي : وجوده في بيئة قد يتعرض فيها للخطر، كل من يعدد سلامته أو صحته الجسدية أو النفسية.

وذكرت المادة 15، أنه "يعد والدا الطفل أو أحدهما أو من يقوم على رعايته مسؤولين في حدود إمكاناتهما المالية وقدراتهما عن تربيته وضمان حقوقه، والعمل على توفير الرعاية له، وحمايته من الإيذاء والإهمال، كما تتخذ الجهات ذات العلاقة التدابير اللازمة لضمان التزام والدي الطفل أو من يقوم على رعايته يتحمل مسؤولياتهما تجاهه وحفظ حقوقه وحمايته من الإيذاء والإهمال " .