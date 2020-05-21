الأرصاد تنبه من الأمطار على الجوف

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الرياض - علي القحطاني - الجوف (صدى):أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا مبكرًا على منطقة الجوف، يشمل " دومة الجندل، سكاكا، طبرجل ".
ونبهت الهيئة من الأمطار الخفيفة المصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، والتي تستمر حتى الواحدة صباح غدًا الجمعة.
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