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الأرصاد تنبه من الأمطار على الجوف

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الرياض - علي القحطاني - الجوف (صدى):

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا مبكرًا على منطقة الجوف، يشمل " دومة الجندل، سكاكا، طبرجل ".

ونبهت الهيئة من الأمطار الخفيفة المصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، والتي تستمر حتى الواحدة صباح غدًا الجمعة.

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