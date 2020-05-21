عبداللطيف آل الشيخ: الإرهاب مثل شجرة الزقوم خبيث منظرها وطعمها

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الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):أكد عبداللطيف آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، أن الإرهاب والتطرف مثل شجرة الزقوم خبيث منظرها وطعمها.
وقال آل الشيخ عبر حسابه الرسمي على " تويتر " ولن تجتث هذه الشجرة الخبيثة أبداً وستبقى مادام أنه يوجد بيننا من ينبري لتهديد المكتوين به والناصحين بالجرجرة.
وأضاف : والمحاكم إذا حذّروا منه أو من داعميه أو دعاته أو قالوا كفى اللهم احفظ بلادنا وكل العالم من بغيهم وكيدهم اللهم عليك بهم .
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