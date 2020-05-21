شاهد..طفلة تشجع تركي آل الشيخ

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الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى): أظهر مقطع فيديو طفلة في استراليا تشجع " تركي آل الشيخ" في تحدي سعود آل سويلم رئيس النصر السابق لخوض مباراة بلايستيشن تجمع النصر ضد ألميريا ويخصص دخلها لصالح أحد المراكز الخيرية لمواجهة فيروس أظهر مقطع فيديو طفلة في استراليا تشجع " تركي آل الشيخ" في تحدي سعود آل سويلم رئيس النصر السابق لخوض مباراة بلايستيشن تجمع النصر ضد ألميريا ويخصص دخلها لصالح أحد المراكز الخيرية لمواجهة فيروس كورونا الجمعة المقبل. ونشر الفيديو رئيس الهيئة العامة للترفيه عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي " تويتر " معلقا : الله يحفظها ... رسالة من مبتعثين في استراليا.

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