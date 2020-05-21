شكرا لمتابعة خبر عن مقطع نادر للشيخ الخليفي الذي أبكى بصوته الشجي ملايين المصلين في الحرم المكي (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):أبكى إمام الحرم المكي الشيخ عبدالله الخليفي -رحمه الله- في دعاء ختم القرآن الكريم ليلة 29 من شهر رمضان عام 1402.
وبدا في مقطع الفيديو الشيخ الخليفي الذي أبكى بصوته الشجي ملايين المصلين في الحرم المكي، مما أثار إعجاب وإشادة شريحة كبيرة من المواطنين.
وانهالت التعليقات على المقطع وجاءت كالتالي:" رحم الله مبكى الملايين كم صلينا أنا وأبوي- رحمه الله- فقد كان لختم القرآن بالمسجد الحرام روحانية لاتوصف، الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته، الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته ".
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