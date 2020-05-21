بالفيديو.. الحرم المكي قبل لحظات من أذان مغرب اليوم

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الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى): أظهر مقطع فيديو، الحرم المكي قبل لحظات من أذان المغرب اليوم الخميس. أظهر مقطع فيديو، الحرم المكي قبل لحظات من أذان المغرب اليوم الخميس. وأوضح المقطع، خلو المسجد الحرام من المصلين أو المعتمرين، على خلفية الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

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