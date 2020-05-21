أمانة القصيم تضبط عمالة تمارس الحلاقة داخل شقة سكنية في بريدة (صور)

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الرياض - علي القحطاني - القصيم (صدى): تمكنت أمانة منطقة القصيم ممثلة ببلدية الديرة الفرعية وبمساندة الجهات الأمنية عمالة تمارس الحلاقة داخل شقة سكنية في مدينة بريدة. تمكنت أمانة منطقة القصيم ممثلة ببلدية الديرة الفرعية وبمساندة الجهات الأمنية عمالة تمارس الحلاقة داخل شقة سكنية في مدينة بريدة. وتفصيلا، ضبطت أمانة منطقة القصيم ممثلة ببلدية الديرة الفرعية وبمساندة الجهات الأمنية عمالة تمارس الحلاقة داخل شقة سكنية وسط مدينة بريدة. وعلى الفور تم مصادرة المواد واستكمال الإجراءات النظامية بحق المخالفين. Advertisements

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