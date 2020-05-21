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عدن - ياسمين التهامي - توقع علماء في المجال المغناطيسي، حدوث كارثة تهز الارض، بسبب ضعف المجال المغناطيسي لها، والذي يعتبر أمرا حيويا لحماية الحياة على كوكب الأرض من الإشعاع الشمسي.
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كارثة محتملة تهز الأرض .. وعلماء الفلك يحذرون
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وقالوا إن الضعف في المجال المغناطيسي للأرض يمكن أن يتسبب في صعوبات فنية للأقمار الاصطناعية وسفن الفضاء التي تدور حول الأرض.
وأوضح العلماء إن المجال المغناطيسي للكوكب فقد في المتوسط ما يقرب من 10 بالمئة من قوته على مدى القرنين الماضيين، لكن الضعف يتزايد على نحو أكبر في منطقة تمتد من أفريقيا إلى أميركا الجنوبية.
وحذر علماء الفلك قائلين بأنه قد يكون للتغير في القطبين الشمالي والجنوبي دور في ضعف المجال المغناطيسي للأرض، لكن ذلك التغير لا يحدث خلال وقت قصير، وربما سيستغرق قرنين من الزمان.
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