شكرا لقرائتكم خبر عن كارثة محتملة تهز الأرض .. وعلماء الفلك يحذرون والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - توقع علماء في المجال المغناطيسي، حدوث كارثة تهز الارض، بسبب ضعف المجال المغناطيسي لها، والذي يعتبر أمرا حيويا لحماية الحياة على كوكب الأرض من الإشعاع الشمسي.

قد يهمك أيضًا:

كارثة محتملة تهز الأرض .. وعلماء الفلك يحذرون

عاجل : الإمارات تقدم "عرضًا سافرًا" للرئيس هادي مقابل التخلي عن مليشيات الانتقالي

خطير للغاية.. خبير فيروسات صيني يحذر من كارثة جديدة (فيديو)

عاجل: إعلان مفاجئ من الصحة السعودية بشأن إحصائيات كورونا اليوم الخميس

Advertisements

جباري يدعو الرئيس هادي وعلي محسن للانسحاب من الحياة السياسية بسبب "تسريبات فاضحة"

وقالوا إن الضعف في المجال المغناطيسي للأرض يمكن أن يتسبب في صعوبات فنية للأقمار الاصطناعية وسفن الفضاء التي تدور حول الأرض.



وأوضح العلماء إن المجال المغناطيسي للكوكب فقد في المتوسط ما يقرب من 10 بالمئة من قوته على مدى القرنين الماضيين، لكن الضعف يتزايد على نحو أكبر في منطقة تمتد من أفريقيا إلى أميركا الجنوبية.

وحذر علماء الفلك قائلين بأنه قد يكون للتغير في القطبين الشمالي والجنوبي دور في ضعف المجال المغناطيسي للأرض، لكن ذلك التغير لا يحدث خلال وقت قصير، وربما سيستغرق قرنين من الزمان.