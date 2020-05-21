شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : الإمارات تقدم "عرضًا سافرًا" للرئيس هادي مقابل التخلي عن مليشيات الانتقالي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر مطلعة أن الإمارات قدمت عرضًا للرئيس هادي، بتثبيت معين عبدالملك رئيسًا للوزراء، مقابل أن تأمر الإمارات مليشياتها في الجنوب، (المجلس الانتقالي) بالتخلي عن إعلان الإدارة الذاتية وتمرده على الشرعية.

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عاجل : الإمارات تقدم "عرضًا سافرًا" للرئيس هادي مقابل التخلي عن مليشيات الانتقالي

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جباري يدعو الرئيس هادي وعلي محسن للانسحاب من الحياة السياسية بسبب "تسريبات فاضحة"

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وذكرت المصادر أن هذا العرض قوبل بالرفض من الرئيس هادي، ونائبه ومستشاريه، واعتبروه تدخلا سافرا من الإمارات تجاه القرار اليمني.

وكان مستشار رئيس الجمهورية عبدالعزيز جباري، قد علق على ذلك قائلا: ‏اذا صحت الاخبار المسربه بخصوص ما يسمى بملحق لإتفاق الرياض، وفرض وتسمية رئيس حكومة جديدة بإرادة غير يمنية، فخيرا للرئيس ونائبه وللشعب اليمني الإنسحاب من المشهد السياسي بدلا من البقاء المذل . وعلى القوى السياسية تحمل المسئولية التاريخية أمام الشعب اليمني ..”.

الجدير بالذكر، أن معين عبدالملك، يواجه سخطًا شعبيًأ وحتى رسميًا كبيرًأ نظرا لدوره المشبوه والمباشر في انقلاب عدن، وتسهيل تنفيذ الأجندات الإماراتية في جنوب اليمن، خاصة واليمن بشكل عام.

كما يتورط معين عبدالملك، بصفقات فساد وشبكات نهب كبيرة، وعليه ملفات فساد سوداء، منذ أن كان وزيرا للاشغال العامة، قبل الإطاحة برئيس الوزراء السابق، أحمد عبيد بن دغر وتعيين معين بديلا عنه بضغوط إماراتية.

‏اذا صحت الاخبار المسربه بخصوص ما يسمى بملحق لإتفاق الرياض وفرض وتسمية رئيس حكومه جديدة بإرادة غير يمنيه . فخيرا للرئيس ونائبه وللشعب اليمني الإنسحاب من المشهد السياسي بدلا من البقاء المذل . وعلى القوى السياسية تحمل المسئولية التاريخية أمام الشعب اليمني ..