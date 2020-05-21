شكرا لقرائتكم خبر عن خطير للغاية.. خبير فيروسات صيني يحذر من كارثة جديدة (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداولت وسائل إعلام ومواقع التواصل الاجتماعي ، فيديو لخبير صيني يحذر من موجه ثانية قد تضرب الصين في الفترة القادمة.

وفي الفيديو، الذي رصده "بويمن" قال الخبير أن الفيروس يتصرف بطريقة مختلفة لدى المرضى شمال شرق الصين،حيث تطول فترة المرض خاصة بانهم لا يوجد لديهم حرص مثل باقي مناطق الصين. قد يهمك أيضًا: كارثة محتملة تهز الأرض .. وعلماء الفلك يحذرون عاجل : الإمارات تقدم "عرضًا سافرًا" للرئيس هادي مقابل التخلي عن مليشيات الانتقالي خطير للغاية.. خبير فيروسات صيني يحذر من كارثة جديدة (فيديو) Advertisements عاجل: إعلان مفاجئ من الصحة السعودية بشأن إحصائيات كورونا اليوم الخميس جباري يدعو الرئيس هادي وعلي محسن للانسحاب من الحياة السياسية بسبب "تسريبات فاضحة" يذكر أن الصين قد سجلت منذ ظهور الفيروس في مدينة ووهان الصينية، في ديسمبر2019، وحتى اليوم الخميس، 82,967 إصابة مؤكدة، و78,249 حالة شفاء، و4,634 حالة وفاة، بحسب متابعة "بويمن". لمشاهدة الفيديو .. إضغط هنـــــــــا

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