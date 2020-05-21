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عدن - ياسمين التهامي - كشفت وزارة الصحة السعودية، اليوم الخميس، عن تسجيل 2532 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”، ليصل الإجمالي إلى 65077 حالة حتى الآن ، بينها 28686 حالة نشطة، منها 281 حالة حرجة تتلقى الرعاية المناسبة.

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عاجل: إعلان مفاجئ من الصحة السعودية بشأن إحصائيات كورونا اليوم الخميس

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فيما تم تسجيل 2562 حالة تعافي ، ليصل مجموع المتعافين إلى 36040 حالة، وفقا لتصريحات المتحدث باسم الصحة السعودية، الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي الدوري للحديث عن آخر مستجدات فيروس “كورونا”.

​وأوضح، العبدالعالي، أنه تم تسجيل 12 وفيات جديدة في المملكة، ليصل إجمالي الوفيات إلى 351 حالة.