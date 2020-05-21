شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل: إعلان مفاجئ من الصحة السعودية بشأن إحصائيات كورونا اليوم الخميس والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - كشفت وزارة الصحة السعودية، اليوم الخميس، عن تسجيل 2532 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”، ليصل الإجمالي إلى 65077 حالة حتى الآن ، بينها 28686 حالة نشطة، منها 281 حالة حرجة تتلقى الرعاية المناسبة.
قد يهمك أيضًا:
كارثة محتملة تهز الأرض .. وعلماء الفلك يحذرون
عاجل : الإمارات تقدم "عرضًا سافرًا" للرئيس هادي مقابل التخلي عن مليشيات الانتقالي
خطير للغاية.. خبير فيروسات صيني يحذر من كارثة جديدة (فيديو)
عاجل: إعلان مفاجئ من الصحة السعودية بشأن إحصائيات كورونا اليوم الخميس
جباري يدعو الرئيس هادي وعلي محسن للانسحاب من الحياة السياسية بسبب "تسريبات فاضحة"
فيما تم تسجيل 2562 حالة تعافي ، ليصل مجموع المتعافين إلى 36040 حالة، وفقا لتصريحات المتحدث باسم الصحة السعودية، الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي الدوري للحديث عن آخر مستجدات فيروس “كورونا”.
وأوضح، العبدالعالي، أنه تم تسجيل 12 وفيات جديدة في المملكة، ليصل إجمالي الوفيات إلى 351 حالة.
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل: إعلان مفاجئ من الصحة السعودية بشأن إحصائيات كورونا اليوم الخميس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بويمن الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.