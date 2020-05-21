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عدن - ياسمين التهامي - تداولت وسائل إعلام ومواقع تواصل اجتماعي، اليوم الخميس، وأمس الأربعاء، تسريبات حول ما أسمتها "ملحق لاتفاق الرياض" وفرض رئيس حكومة جديدة.

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جباري يدعو الرئيس هادي وعلي محسن للانسحاب من الحياة السياسية بسبب "تسريبات فاضحة"

وتعليقًا على ذلك، وصف نائب رئيس البرلمان اليمني، ومستشار رئيس الجمهورية عبدالعزيز جباري، تلك التسريبات بالمذلة ، داعيًا الرئيس عبدربه منصورهادي ونائبه علي محسن الأحمر للانسحاب من المشهد السياسي.

وقال عبدالعزيز جباري في تغريدة على موقعه في تويتر، تابعها "بويمن" : ‏اذا صحت الاخبار المسربه بخصوص ما يسمى بملحق لإتفاق الرياض، وفرض وتسمية رئيس حكومة جديدة بإرادة غير يمنية، فخيرا للرئيس ونائبه وللشعب اليمني الإنسحاب من المشهد السياسي بدلا من البقاء المذل . وعلى القوى السياسية تحمل المسئولية التاريخية أمام الشعب اليمني ..”.