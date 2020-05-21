شاهد .. الفيل السعودي يشعل مواقع التواصل الاجتماعي

أشعلت قصة هاشتاق الفيل السعودي، مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، مساء اليوم الحميس 21 مايو 2020، بعدما طالب أحد النشطاء دعمه من أجل تدشين هذه المنصة بقرار من ولي العهد محمد بن سلمان.

ودشّن الناشط محمد العنزي هاشتاق (الفيل السعودي)، وكتب عبر تويتر: دعمكم يالشعب السعودي، فقط 2 مليون لايك لإنشاء منصة الفيل السعودي وتدشينها قريبا من قبل سمو ولي العهد حفظه الله تحت جبل الفيل بالعلا.

وأضاف العنزي الذي أورد عدد من الصور تُظهر جمال جبل الفيل في العلا: المستحيل ينتهي بوجودكم يالشعب السعودي وبدعمكم سيصبح الحلم، مستطردا بقوله: حقيقة الفيل يجمعنا. وفقا له.

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وأشار العنزي إلى أن تدشين منصة الفيل السعودي، أمنية خاصة به، متسائلا: هل ستتحقق بتدشين سمو سيدي ولي العهد لها، دعمكم يا شعبنا لتحقيق حلمي. بحسب ما كتب في تويتر.

ولفت إلى أنه أصبح بحاجة إلى دعم السعوديين؛ من أجل مساعدته في إنشاء تطبيق وطني سعودي مُشابه لموقع تويتر، مؤكدا أن ليس هناك مستحيل بعد هذا اليوم، في حين أيده الآلاف من متابعيه في مطلبه.

يُذكر أنه على الرغم من جدية طرح الناشط السعودي محمد العنزي، إلا أنه واجه سخرية واسعة من المتابعين في منصات التواصل، من خلال نشرهم مقاطع فيديو لحيوانات الأفيال معها بعض كلمات الاستهزاء.