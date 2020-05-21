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كشفت وزارة الصحة، عن بدء توفير “سوار إلكتروني” لمتابعة حالات المصابين والاطمئنان عليهم ومعرفة مدى التزامهم بالتعليمات والحجر الصحي.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، أن السوار الإلكتروني يقدم أيضاً خدمات نوعية وجيدة تزيد في الرعاية للفئات المستفيدة.





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كانت هذه تفاصيل خبر “الصحة” تبدأ في توفير “سوار إلكتروني” لمتابعة المصابين بكورونا ومدى التزامهم بالحجر الصحي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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