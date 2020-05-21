بالتعاون مع الجهات الأمنية

استكملت الإدارة العامة لشؤون البلديات ممثلة في بلدية العمرة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة بالتعاون مع الجهات الأمنية إزالة مخطط عشوائي بمنطقة الشميسي غرب مكة المكرمة؛ حيث رصدت الفرق الرقابية التابعة للبلدية إقامة إحداثات متنوعة. وأوضح رئيس بلدية العمرة الفرعية المهندس عمر بن عبدالرحمن المالكي أن المخطط المزال عبارة عن 23 قطعة أرض مسورة بمساحة إجمالية 19.000 متر مربع تمت إزالتها إزالة كلية، مشيرًا إلى وجود فرق ميدانية تعمل على مدار الساعة لرصد أي تعديات على الأراضي مجددًا الدعوة لجميع المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي مخالفة بهذا الشأن عن طريق التطبيقات الخاصة بالأمانة أو عن طريق الاتصال بنظام البلاغات الموحد 940.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بلدية العمرة الفرعية تستكمل إزالة مخطط عشوائي في الشميسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.