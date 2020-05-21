«بن زاحم» إمامًا للحرم النبوي قبل 52 عامًا.. قدم نموذجًا للحزم القضائي والخُطب البليغة

تُواصل «دارة الملك عبدالعزيز» تسليط الضوء على لمحات تعريفية من حياة أبرز أئمة وخطباء الحرمين الشريفين، لا سيما من عاصر عهد الملك المؤسس، وودّع الدنيا مُخلدًا خلفه صوتًا شجيًّا لا يزال يُتلى ويتردّد في الأذهان.

وقالت «الدارة» في مقطع عبر «إنستجرام»: قبل 91 عامًا وُلِد إمام وخطيب المسجد النبوي، الشيخ عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب بن زاحم، في قرية القصب بالوشم، عام 1350هـ/1931م، وعُرِف بحزمه في قضائه وخطبه البليغة.

وأضافت: تولى الشيخ رئاسة محكمة مدينة حائل عام 1380هـ/1960م، ومحكمة المدينة المنورة عام 1416هـ/1995م، ونال الشهادة العالية من كلية الشريعة عام 1378هـ/1958م، وتولى إمامة وخطابة المسجد النبوي عام 1389هـ/1969م، ولديه مؤلفات علمية عديدة، وتوفي في المدينة المنورة عام 1423هـ/2002م

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وتقدم «دارة الملك عبدالعزيز» تزامنًا مع شهر رمضان المبارك محتوى تاريخي مُنوّع؛ عبر «إنستجرام»، وتنشر العديد من الصور والقصص النادرة للملك المؤسس، وتستعرض سِير أئمة الحرمين المعاصرين، وأهم الأحداث التاريخية الرمضانية، وبعضًا من لمحات الشخصيات المعاصرة.

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