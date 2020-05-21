بالصور.. أمانة جدة تواصل تطهير المرافق العامة لمواجهة فيروس كورونا

واصلت أمانة محافظة جدة ممثلة في الإدارة العامة لصحة البيئة جهودها المكثفة في مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفد-19) بتطهير وتعقيم المرافق العامة وأسواق النفع العام ومراكز التسوق والتموينات الغذائية.

وأوضح مدير عام صحة البيئة محمد بن حسن الزهراني أن خطة التطهير والتعقيم تشمل المرافق العامة التي تشهد ترددًا عاليًا من الجمهور، وذلك بمشاركة فريق عمل مكون من ٣.٤٢٩ عامل، و٢.٧٥٠ معدة وآلية تعمل على مدار الساعة بنطاق ١٩ بلدية فرعية مشيرًا إلى أنه منذ بداية الجائحة تم تنفيذ نحو ٣٨ ألف جولة للإصحاح البيئي تم خلالها تطهير وتعقيم نحو ٥٣ ألف موقع.

وبيّن «الزهراني» أن جهود الأمانة شملت تطهير وتعقيم سكن العمالة ومداخل وواجهات الأسواق والمحال التجارية، ومحيط المراكز الطبية والجهات الحكومية والصرافات الآلية للبنوك المحلية، ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد بما يضمن السلامة والصحة العامة للجميع.

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