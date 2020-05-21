أمانة نجران تضبط عمالة تخزن مواد غذائية داخل سكن خاص مخالف للاشتراطات الصحية

ضبطت أمانة منطقة نجران، ممثلة في إدارة الرقابة الشاملة، عمالة وافدة تقوم بتخزين المواد الغذائية داخل سكن خاص مخالف للاشتراطات الصحية بمدينة نجران.

وأوضح مدير إدارة الرقابة الشاملة فايز بن علي رجا، أن الفرق الرقابية ضبطت سكنًا يتم فيه تخزين المواد الغذائية بطريقة مخالفة للاشتراطات الصحية من قبل عمالة أجنبية؛ دون وجود تراخيص من الأمانة، كما لا يوفر أبسط الاشتراطات الصحية، كتدني مستوى النظافة العامة، وتكدس البضاعة بالموقع بشكل مخالف، ووجود مستودع غير مستوفى للشروط الصحية، مع وجود سكن خاص للعمالة بالموقع، الأمر الذي أدى إلى الإغلاق الفوري للموقع، وإتلاف الكميات المضبوطة داخل الموقع من المواد الغذائية المضبوطة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي المخزنة بشكل غير صحي وآمن، كما جرى تطبيق نظام الغرامات والجزاءات البلدية بحقهم.

وأكَّد فايز بن علي رجا، أن الجولات الرقابية تأتي استمرارًا لبرنامج غذاؤكم أمانة، وانطلاقًا من توجيهات أمين منطقة نجران المهندس حمد بن حسين عيبان، الرامية إلى تكثيف الجولات الرقابية على المحال المتعلقة أنشطتها بالصحة العامة، للحفاظ على صحة عالية المستوى وتعزيز الإجراءات الرقابية والوقائية، وعدم التهاون عند ضبط أي مخالفة لتحقيق الهدف المنشود في رفع المستوى الصحي.

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