مواعيد تسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي الجديد

أُعلنت، اليوم الخميس، المواعيد الجديدة لتسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي الجديد ١٤٤١-١٤٤٢هـ.

وأفاد الحساب الرسمي لملتقى المعلمين والمعلمات، fأن مواليد 14/4/1436هـ ممن أكملوا ست سنوات في موعد بدء العام الدراسي أو أقل من ذلك بـ90 يومًا، سيتم تسجيلهم بداية من 7/10/1441هـ، ومواليد 15/4 إلى 15/7/1436هـ، سيتم تسجيلهم في 20/11/1441هـ، بشرط تحقق المعايير التالية:

أن يكون لدى الطفل شهادة صادرة من روضة الأطفال، ومعتمدة تثبت التحاقه بها لمدة فصلين دراسيين، إلى جانب توافر الاستمارة النهائية التي تثبت إتقان الطفل المهارات النهائية مع توصي معتمدة من معلمة الصف، متضمنة قدرة الطفل على الالتحاق المبكر بالصف الأول الابتدائي.

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وأن تكون الروضة، التي التحق الطفل بها من الروضات الحكومية أو الأهلية، التابعة لوزارة التعليم، أو روضا المدارس الأجنبية أو المدارس الأهلية المطبقة للبرامج الدولية المرخصة من وزارة التعليم، أو الروضات من خارج المملكة شريطة توافر ما يفيد إتقان المهارات النمائية، وتوصية بالالتحاق المبكر بالصف الأول الابتدائي، وأن يصادق على الوثائق الملحق الثقافي السعودي أو السفارة.

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