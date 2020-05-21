(911): انحراف مركبة وانقلابها بـ«القنفذة».. ونقل مصاب إلى المستشفى

الجهات المختصة تباشر الواقعة ..

أكد المركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية (911)، اليوم الخميس، وقوع حادث مروري بمحافظة القنفذة، وباشرت الجهات المختصة الحادث. وفي بيان عبر حسابه الرسمي على تويتر، أشار المركز إلى انحراف مركبة عن مسارها وانقلابها بمحافظة القنفذة (القوز)، لافتًا إلى أنه نتج عن الحادث إصابة شخص، تم نقله إلى المستشفى، فيما باشرت الجهات المختصة التحقيق في الحادث. اقرأ أيضًا: بالصور.. حادث مأساوي يُنهي حياة شخصين بجازان

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