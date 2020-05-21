الداخلية: 100 ألف ريال غرامة والسجن عام عقوبة إصدار تصاريح التنقل المخالفة

تتضاعف حال التكرار..
أوضحت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، العقوبات المقررة ضد من يُسهل الحصول على تصريح أو إذن للتنقل بالمخالفة للضوابط المقررة في هذا الشأن.
وفي بيان لها، قالت الداخلية: يعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف ريال، ولا تزيد على 100 ألف ريال أو السجن لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة أو بهما معًا، كل من سهل لمن لا تتطلب طبيعة عمله أو ظروفه الحصول على تصريح أو إذن للتنقل وقت منع التجول.
وأكدت الوزارة، أنه في حال تكرار المخالفة تتم مضاعفة العقوبة الموقعة في المرة السابقة، مشيرة إلى أنه إذا كان المخالف من المقيمين في المملكة، فيتم إبعاده ومنع دخوله المملكة نهائيًا، بعد تنفيذه العقوبة الموقعة في حقه.
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