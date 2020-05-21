الأرصاد تعلن «طقس الجمعة»: أمطار رعدية في 5 مناطق بالمملكة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، استمرار هطول الأمطار الرعدية، غدا الجمعة، في 5 مناطق بالمملكة، فضلا عن تكون سحب رعدية ممطرة في 3 مناطق أخرى.

وأضافت الهيئة، عبر موقعها الإلكتروني، يستمر هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مرتفعات مناطق جازان، نجران، عسير، الباحة ومكة المكرمة مع تكون سحب رعدية ممطرة مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الرياض، تبوك والمدينة المنورة.

فيما يشهد البحر الأحمر، رياحا سطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 10-38كم/ساعة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى مترين، فيما يتعرض الخليج العربي لرياح سطحية شرقية الى شمالية شرقية بسرعة 10-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج فيه من نصف المتر إلى متر ونصف المتر، وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا الجمعة على معظم المناطق:

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