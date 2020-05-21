منعًا للالتباس.. أمانة الرياض توضح سبب إزالة اسم أديب من إحدى طرقات المنطقة

كشفت أمانة منطقة الرياض، عن ملابسات تعديل اسم أحد طرقات المنطقة، الذي كان يحمل اسم الأديب إبراهيم باشا المصري.

جاء ذلك في بيان لأمانة المنطقة، عبر «تويتر»، قالت خلاله: «تم إزالة مسمى «إبراهيم باشا المصري» من إحدى طرقات الرياض، والمقصود به الأديب والمفكر، وذلك لتشابهه مع اسم أحد المعتدين على الجزيرة العربية، ونوضح ذلك منعًا للالتباس وتفاعلًا مع بلاغ من أحد المواطنين.

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