السعودية اليوم / الأمم المتحدة تطلق مبادرة للتصدي للمعلومات الخاطئة المتعلقة بكوفيد - 19



الأمم المتحدة 28 رمضان 1441 هـ الموافق 21 مايو 2020 م واس

أطلق الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، مبادرة جديدة تهدف إلى التصدي لموجة الأكاذيب والكراهية التي تصاعدت بالتزامن مع جائحة كوفيد - 19.

وأوضح غوتيريش، في تصريحه عند إطلاق المبادرة اليوم، أن خدمة التحقق من صحة الأخبار التي أطلقت تحت اسم Verified، ستنشئ كادرا من "المستجيبين الأوائل في مجال التكنولوجيا الرقمية" لزيادة حجم المعلومات الموثوقة والدقيقة التي تحيط بالأزمة والوصول إليها.

وأبان أن المبادرة تهدف إلى تمكين الناس في جميع أنحاء العالم من تبادل المعلومات الدقيقة للمساعدة في إنقاذ الأرواح وتعزيز التضامن العالمي.

وأفاد غوتيريش، أنه بواسطة Verified ستوفر المعلومات حول ثلاثة محاور (العلم، والتضامن، والحلول)، مشيراً إلى أن المبادرة ستعزز أيضاً حزم التعافي التي تعالج أزمة المناخ والأسباب الجذرية للفقر وعدم المساواة والجوع.

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22:48ت م

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