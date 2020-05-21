السعودية اليوم / مكتب الموارد البشرية بمحافظة رأس تنورة يواصل جولاته الميدانية على مساكن العمالة



رأس تنورة 28 رمضان 1441 هـ الموافق 21 مايو 2020 م واس

يواصل مكتب الموارد البشرية بمحافظة رأس تنورة، بالتعاون مع ممثلي الجهات الحكومية ذات العلاقة بجولات تفتيشية على مواقع سكن العمالة ومتابعة مدى التزامهم بتطبيق القوانين والأنظمة والارشادات التي حددتها وزارة الصحة للوقاية من فايروس

وأوضح مدير مكتب الموارد البشرية بمحافظة رأس تنورة أحمد صالح القباع، أنه تم زيارة 15 موقعاً لسكن العمالة داخل المحافظة تابعة لعدد من الشركات للوقوف على الالتزام بالتعليمات والتقيد بالإشتراطات النظامية الموصى ، حيث تبين من خلال هذه الجولات والجولات السابقة التزامهم بتطبيق كل الاجراءات المطلوبة.

وأثنى القباع على تجاوب والتزام الشركات، بالإجراءت الخاصة بالحد من انتشار الفيروس وسلامة المو اطنين والمقيمين الذي يعد الهدف الأهم من هذه الإجراءات الاحترازية.

// انتهى //

22:00ت م

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رأس تنورة 28 رمضان 1441 هـ الموافق 21 مايو 2020 م واسيواصل مكتب الموارد البشرية بمحافظة رأس تنورة، بالتعاون مع ممثلي الجهات الحكومية ذات العلاقة بجولات تفتيشية على مواقع سكن العمالة ومتابعة مدى التزامهم بتطبيق القوانين والأنظمة والارشادات التي حددتها وزارة الصحة للوقاية من فايروس كورونا المستجد (كوفيد -19).وأوضح مدير مكتب الموارد البشرية بمحافظة رأس تنورة أحمد صالح القباع، أنه تم زيارة 15 موقعاً لسكن العمالة داخل المحافظة تابعة لعدد من الشركات للوقوف على الالتزام بالتعليمات والتقيد بالإشتراطات النظامية الموصى ، حيث تبين من خلال هذه الجولات والجولات السابقة التزامهم بتطبيق كل الاجراءات المطلوبة.وأثنى القباع على تجاوب والتزام الشركات، بالإجراءت الخاصة بالحد من انتشار الفيروس وسلامة المو اطنين والمقيمين الذي يعد الهدف الأهم من هذه الإجراءات الاحترازية.// انتهى //22:00ت م0160

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