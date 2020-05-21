السعودية اليوم / أمانة المدينة المنورة تبدأ بإزالة العقارات المعترضة لتنفيذ طريق الدائري الأوسط



المدينة المنورة 28 رمضان 1441 هـ الموافق 21 مايو 2020 م واس

بدأت أمانة المدينة المنورة اليوم، بإزالة العقارات التي تعترض تنفيذ تقاطع طريق الأمير عبدالمجيد بن عبدالعزيز "الدائري الأوسط" مع طريق خالد بن الوليد في حي الفتح.

وتأتي هذه الأعمال بهدف الإسهام في انسيابية الحركة المرورية خدمةً للأهالي والزوار، والحد من الاختناقات المرورية في التقاطع المشار إليه.

// انتهى //

21:31ت م

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