شكرا لقرائتكم خبر عن النيابة العامة: مخالفة الأطفال لإجراءات الوقاية تعرض ذويهم للمساءلة والان نبدء بالتفاصيل

أوضحت النيابة العامة عبر تويتر بأن الطفل ومن في حكمه "لا يعون بمخاطر عدم التقيّد بتعليمات الوقاية"، وتنعقد مسؤولية الالتزام بذلك والبقاء في المنزل وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى تجاه الأب أو من يقوم مقامه، ومخالفة ذلك "يعرضك للمُساءلة الجزائية" وفقاً لنظامي الحماية من الإيذاء و حماية الطفل.

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