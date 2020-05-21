شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع 3005 سلة غذائية في البوسنة والهرسك خلال رمضان والان نبدء بالتفاصيل

وزع مركز الملك فهد بن عبدالعزيز - رحمه الله - الثقافي بجمهورية البوسنة والهرسك التابع لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، 3005 من السلال الغذائية خلال شهر رمضان للعام الجاري 1441هـ، ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين الذي تنفذه الوزارة، واستفاد منه 60 ألف مسلم بدول البلقان، وتم توزيع السلال الغذائية وفق الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا.

ونوه مدير مركز الملك فهد الثقافي بسراييفو، الدكتور محمد بن حسن آل الشيخ، بالجهود الكبيرة التي قدمتها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - للأشقاء في دولة البوسنة والهرسك عبر عقود من التاريخ مسطرة بالعطاءات، ولاسيما في شهر رمضان المبارك وفي ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها أغلب دول العالم في طل جائحة كورونا ولا تزال أيادي مملكة الإنسانية تمتد بالخير للعالم.

وقدم مدير مركز الملك فهد الثقافي بالبوسنة والهرسك في ختام تصريحه الشكر لمعالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ على متابعته لأعمال وبرامج المركز والتي كان لها بالغ الأثر في نجاحها وتميز مخرجاتها.