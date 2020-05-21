شكرا لقرائتكم خبر عن جاهزية مسلخ القطيف وفق الإجراءات الاحترازية والان نبدء بالتفاصيل
وأوضحت الأمانة أن المسلخ الذي جهزته بلدية المحافظة يحتوي على خطين للإنتاج، وبلغ عدد الجزارين فيه 25 جزاراً و 44 عاملاً، و 10 من الفنيين والمساعدين، و 3 من الأطباء البيطريين المشرفين على نقطة الذبح للكشف على الذبائح والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، مؤكدة حرصها على توفر الاشتراطات الصحية في الماشية التي يستقبلها المسلخ، حيث تقوم البلدية بمراقبة الالتزام بالاشتراطات الصحية من خلال الأطباء البيطريين الموجودين في الموقع.
وأشارت إلى أن المسلخ يخدم محافظة القطيف والمدن المجاورة، وتبلغ مساحته الإجمالية 8 آلاف متر مربع، ويتكون من مجمع يضم غرفاً للاستقبال والاستلام، وغرف للأطباء البيطريين وأخرى للعمالة، فيما تبلغ مساحة نقطة الذبح 450 متراً مربعاً، وتصل الطاقة الاستيعابية للمسلخ إلى 200 رأس في الساعة من الأغنام، وجهزته بأحدث التجهيزات وبمواصفات صحية عالية.
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