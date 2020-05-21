شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يوزع 6 ألاف سلة غذائية في لبنان والان نبدء بالتفاصيل

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع السلال الغذائية الرمضانية للأسر المتعففة والأكثر احتياجا في لبنان.

وجرى اليوم تسليم دار الإفتاء اللبنانية أكثر من 6,000 سلة غذائية رمضانية لتتولى توزيعها على الأسر اللبنانية والفلسطينية والسورية المتعففة في كافة المناطق بالتنسيق مع مكتب مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في لبنان.

ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة عبر المركز للشعب اللبناني الشقيق خلال شهر رمضان المبارك.