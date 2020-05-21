القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة الخليج 365 الخميس 2020/5/21 10:50 م بتوقيت أبوظبي الخميس 2020/5/21 10:50 م بتوقيت أبوظبي

أعلن مصدر طبي أن رئيس جمهورية الشيشان رمضان قديروف نقل إلى مستشفى في العاصمة الروسية موسكو، على خلفية الاشتباه بإصابته بفيروس كورونا.

وأضاف المصدر: "قديروف الآن تحت إشراف الأطباء وحالته الصحية مستقرة". وفي وقت سابق، تحدثت وسائل إعلام عن وجود شكوك بشأن إصابة قديروف بفيروس كورونا المستجد، ونقله للعلاج في موسكو. ومن جانبه أشار أحمد دودايف مساعد قديروف، إلى أن قديروف يشرف شخصيا على عمل المركز الميداني لمكافحة انتشار عدوى الفيروس التاجي في الشيشان.

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كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس الشيشاني رمضان قديروف يدخل المستشفى للاستباه في إصابته بكورونا المزيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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