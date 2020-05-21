السعودية .. “سوار إلكتروني” لمتابعة المصابين بكورونا ومدى التزامهم بالحجر الصحي

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 21 مايو 2020 09:15 مساءً - ‏44 دقيقة مضت أخبار السعودية 49 زيارة

كشفت وزارة الصحة، اليوم (الخميس)، عن بدء توفير “سوار إلكتروني” لمتابعة حالات المصابين والاطمئنان عليهم ومعرفة مدى التزامهم بالتعليمات والحجر الصحي.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، أن السوار الإلكتروني يقدم أيضاً خدمات نوعية وجيدة تزيد في الرعاية للفئات المستفيدة.

يُذكر أن الوزارة سجّلت اليوم 2532 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع إجمالي عدد الحالات في المملكة إلى 65077 حالة.