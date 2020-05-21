، تنحني لهم الهامات .. "فندق بيات" يشكر أبطال الصحة تقديراً لجهودهم ودعماً لعطائهم ،

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أعرب "فندق بيات" عن بالغ الشكر لأبطال الصحة، تقديراً لجهودهم ودعماً لعطائهم الذي لا ينضب خلال الأزمة الصحية الراهنة، التي أصابت العالم وألحقت أضراراً معنوية وصحية واقتصادية واجتماعية بمعظم دوله وشعوبه.
وثمّن الفندق في بيان ما اتخذته حكومة المملكة من إجراءات استباقية واحترازية ساهمت بشكل كبير في السيطرة على وباء كورونا (كوفيد 19) والحد من انتشاره في البلاد.
وأشاد بجهود كافة قطاعات الدولة وعلى رأسها وزارة الصحة، وعملها في أثناء هذه الأزمة كمنظومة متكاملة، مجلّاً تضحيات أبطالها خدمةً لكل من يعيش على هذه الأرض المباركة من مواطنين ومقيمين.
وأكّد أن أبطال الصحة يسجلون مشاهد تنحني لها الهامات في مواجهة هذا الوباء، سعياً للحفاظ على سلامة المجتمع وحمايته في كافة أرجاء المملكة.
وأوضح الفندق أنه انطلاقاً من واجبه الوطني، وتجسيداً للحمة الوطنية، وتعزيزاً لدور القطاع الخاص؛ فإنه يشكر أبطال الصحة، تقديراً لجهودهم ودعماً لعطائهم الذي لا ينضب.
واختتم الفندق بيانه بالابتهال إلى الله تعالى أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، وأن يسدد خطاهما لرفعة هذا البلد والتحليق به في سماء الأمم المتقدمة والمزدهرة. فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة فندق بيات
21 مايو 2020 - 28 رمضان 1441 09:56 PM
أشاد بجهود كافة قطاعات الدولة وعملها كمنظومة متكاملة خلال أزمة جائحة كورونا
أعرب "فندق بيات" عن بالغ الشكر لأبطال الصحة، تقديراً لجهودهم ودعماً لعطائهم الذي لا ينضب خلال الأزمة الصحية الراهنة، التي أصابت العالم وألحقت أضراراً معنوية وصحية واقتصادية واجتماعية بمعظم دوله وشعوبه.
وثمّن الفندق في بيان ما اتخذته حكومة المملكة من إجراءات استباقية واحترازية ساهمت بشكل كبير في السيطرة على وباء كورونا (كوفيد 19) والحد من انتشاره في البلاد.
وأشاد بجهود كافة قطاعات الدولة وعلى رأسها وزارة الصحة، وعملها في أثناء هذه الأزمة كمنظومة متكاملة، مجلّاً تضحيات أبطالها خدمةً لكل من يعيش على هذه الأرض المباركة من مواطنين ومقيمين.
وأكّد أن أبطال الصحة يسجلون مشاهد تنحني لها الهامات في مواجهة هذا الوباء، سعياً للحفاظ على سلامة المجتمع وحمايته في كافة أرجاء المملكة.
وأوضح الفندق أنه انطلاقاً من واجبه الوطني، وتجسيداً للحمة الوطنية، وتعزيزاً لدور القطاع الخاص؛ فإنه يشكر أبطال الصحة، تقديراً لجهودهم ودعماً لعطائهم الذي لا ينضب.
واختتم الفندق بيانه بالابتهال إلى الله تعالى أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، وأن يسدد خطاهما لرفعة هذا البلد والتحليق به في سماء الأمم المتقدمة والمزدهرة.
، تنحني لهم الهامات .. "فندق بيات" يشكر أبطال الصحة تقديراً لجهودهم ودعماً لعطائهم ،
المصدر : الخليج 365
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