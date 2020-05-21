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أعلنت وزارة الصحة التركية أن حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا ارتفعت بواقع 27 حالة منذ أمس الأربعاء لتبلغ 4249 حالة.
وحسب إحصاءات جديدة قدمها وزير الصحة التركي فخر الدين كوجة اليوم الخميس، سجلت بلاده 961 إصابة جديدة بكورونا لترتفع الحصيلة إلى 153 ألفًا و548.
ووفق روسيا اليوم أكد كوجة أن معدل الإصابات اليومية لا يزال في حدود المستوى المتوقع، مشيرًا إلى تراجع عدد المصابين المحتاجين للعلاج في المستشفيات.
وأشار إلى شفاء 1003 أشخاص، ليصل العدد الإجمالي للمتعافين حتى الآن إلى 114 ألفًا و990 شخصًا.فيروس كورونا الجديد
تركيا.. ارتفاع حصيلة الوفيات بكورونا إلى 4249 حالةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-05-21
أعلنت وزارة الصحة التركية أن حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا ارتفعت بواقع 27 حالة منذ أمس الأربعاء لتبلغ 4249 حالة.
وحسب إحصاءات جديدة قدمها وزير الصحة التركي فخر الدين كوجة اليوم الخميس، سجلت بلاده 961 إصابة جديدة بكورونا لترتفع الحصيلة إلى 153 ألفًا و548.
ووفق روسيا اليوم أكد كوجة أن معدل الإصابات اليومية لا يزال في حدود المستوى المتوقع، مشيرًا إلى تراجع عدد المصابين المحتاجين للعلاج في المستشفيات.
وأشار إلى شفاء 1003 أشخاص، ليصل العدد الإجمالي للمتعافين حتى الآن إلى 114 ألفًا و990 شخصًا.
21 مايو 2020 - 28 رمضان 1441
09:40 PM
بلغت حصيلة الإصابات في البلاد 153 ألفًا و548 إصابة
أعلنت وزارة الصحة التركية أن حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا ارتفعت بواقع 27 حالة منذ أمس الأربعاء لتبلغ 4249 حالة.
وحسب إحصاءات جديدة قدمها وزير الصحة التركي فخر الدين كوجة اليوم الخميس، سجلت بلاده 961 إصابة جديدة بكورونا لترتفع الحصيلة إلى 153 ألفًا و548.
ووفق روسيا اليوم أكد كوجة أن معدل الإصابات اليومية لا يزال في حدود المستوى المتوقع، مشيرًا إلى تراجع عدد المصابين المحتاجين للعلاج في المستشفيات.
وأشار إلى شفاء 1003 أشخاص، ليصل العدد الإجمالي للمتعافين حتى الآن إلى 114 ألفًا و990 شخصًا.
، تركيا.. ارتفاع حصيلة الوفيات بكورونا إلى 4249 حالة ،
المصدر : الخليج 365
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