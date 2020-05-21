، مياه مكة عن تصدع وتسريب شارع العزيزية : بقطر 300 ملم وتمت معالجته ،

محمد بن مسعود - الدمام - القحطاني قدم شكره لـ"الخليج 365" لحرصها على خدمة المواطن واهتمامها بطرح قضاياه

أكدت مياه مكه أنها عالجت تسرب المياه الذي حدث في أحد شوارع العزيزية .

وقالت في ردها على خبر نشرته "الخليج 365" بعنوان "مكة.. تصدع وهبوط وتسرب للمياه بشارع العزيزية العام": إن فرق المراقبة الميدانية رصدت عند الساعة 2 ظهراً من يوم الأربعاء الموافق 27 رمضان 1441هـ، وجود تسرب للمياه في أحد شوارع حي العزيزية، وعلى الفور تمت مباشرة الموقع المشار إليه، واتضح وجود تسريب للمياه من خط قطر 300 ملم؛ حيث تمت المعالجة وإصلاح التسرب في حينه وإعادة الموقع إلى وضعه الطبيعي.

وتفصيلًا تلقت "الخليج 365" ردًا من مدير عام المياه بالعاصمة المقدسة، المهندس عوض بن عبد المانع القحطاني، حول تسرب مياه وقع في شارع العزيزية العام قال فيه: نود في البداية أن نشكر لصحيفة "الخليج 365 الإلكترونية" حرصها على خدمة المواطن واهتمامها بطرح قضاياه، وهي بذلك تسهم مع شركة المياه الوطنية في كل ما من شأنه تحقيق المصلحة العامة وتوفير الراحة للمواطنين، وحول ما ورد في استفسارات نفيدكم والعملاء الكرام أن فرق المراقبة الميدانية رصدت عند الساعة 2 ظهراً من يوم الأربعاء الموافق 27 رمضان 1441هـ، وجود تسرب للمياه في أحد شوارع حي العزيزية .

وأضاف: وعلى الفور تمت مباشرة الموقع المشار إليه، واتضح وجود تسريب للمياه من خط قطر 300 ملم؛ حيث تمت المعالجة وإصلاح التسرب في حينه وإعادة الموقع إلى وضعه الطبيعي.

وتنوه الشركة لجميع العملاء والمواطنين بالإبلاع عن وجود أي أعطال أو تسريبات عبر الفرع الإلكتروني للشركة (ebranch.nwc.com.sa)، أو عن طريق الرقم الموحد (920001744) .

وختامًا ترحب شركة المياه الوطنية بأي رأي أو استفسار يخدم الوطن والمواطن، ويحقق المصلحة العامة، شاكرين لكم حرصكم واهتمامكم.

وكانت "الخليج 365" تناولت أمس تقريرًا بعنوان "مكة.. تصدع وهبوط وتسرب للمياه بشارع العزيزية العام".

الشركة الوطنية للمياه