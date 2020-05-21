محمد بن مسعود - الدمام - البيئة: سجّلتها محطات الرصد الهيدروجيني للوزارة اليوم أوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أن محافظة الديسة في ضباء بمنطقة تبوك سجلت أعلى كمية هطول مطري اليوم الخميس. وقالت عبر حسابها في تويتر: سجّلت محطات وزارة البيئة والمياه والزراعة للرّصد الهيدرولوجي أعلى كميات لهطول الأمطار في المملكة اليوم الخميس 28/ 9/ 1441هـ، في الديسة/ ضباء بمنطقة تبوك.وزارة البيئة والمياه والزراعة "الديسة في تبوك" تسجّل أعلى كمية هطولات مطرية صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-05-21 أوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أن محافظة الديسة في ضباء بمنطقة تبوك سجلت أعلى كمية هطول مطري اليوم الخميس. وقالت عبر حسابها في تويتر: سجّلت محطات وزارة البيئة والمياه والزراعة للرّصد الهيدرولوجي أعلى كميات لهطول الأمطار في المملكة اليوم الخميس 28/ 9/ 1441هـ، في الديسة/ ضباء بمنطقة تبوك. Advertisements 21 مايو 2020 - 28 رمضان 1441 09:22 PM البيئة: سجّلتها محطات الرصد الهيدروجيني للوزارة اليوم البيئة: سجّلتها محطات الرصد الهيدروجيني للوزارة اليوم أوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أن محافظة الديسة في ضباء بمنطقة تبوك سجلت أعلى كمية هطول مطري اليوم الخميس. وقالت عبر حسابها في تويتر: سجّلت محطات وزارة البيئة والمياه والزراعة للرّصد الهيدرولوجي أعلى كميات لهطول الأمطار في المملكة اليوم الخميس 28/ 9/ 1441هـ، في الديسة/ ضباء بمنطقة تبوك. ، "الديسة في تبوك" تسجّل أعلى كمية هطولات مطرية ،

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