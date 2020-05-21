، بهذا الفارق فقط .. 3 محافظات بمكة تقترب من مرحلة التعافي من كورونا ،

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تقترب ثلاث محافظات بمنطقة مكة المكرمة، من مرحلة التعافي من كورونا، حيث لم يتبق فيها سوى ثلاث حالات موزعة لكل منها حالة واحدة، وهي في محافظة الكامل والمويه وتربة.
وفي التفاصيل؛ تخطى عدد المتعافين من كورونا في منطقة مكة المكرمة؛ أعداد الحالات النشطة بفارق 2258 حالة.
وبلغ إجمالي عدد الحالات التي تماثلت للشفاء ولله الحمد في مكة المكرمة ومحافظاتها 13885 حالة تعافِ مقابل 11627 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية.
وفي 3 محافظات بالمنطقة، وهي الكامل والمويه وتربة، لم يتبق سوى ثلاث حالات نشطة موزعة لكل منها حالة واحدة فقط، لتقترب من مرحلة التعافي من الفيروس حال لم تشهد أي حالات إصابة جديدة.
وتوزعت الحالات النشطة الـ11627 على كلٍّ من: العاصمة المقدسة ب5204، وجدة 4782، والطائف ب1157 حالة، فيما توزعت باقي الحالات على محافظات ومراكز وقرى المنطقة، وعددها 23 محافظة ومركزًا وقرية.
ولا تزال العاصمة المقدسة تتصدر مدن المملكة في عدد المتعافين من كورونا بواقع 7414 حالة، وفي جدة بلغ إجمالي حالات التعافي فيها 5926 حالة.فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة
بهذا الفارق فقط .. 3 محافظات بمكة تقترب من مرحلة التعافي من كوروناعبدالرزاق البجالي الخليج 365 2020-05-21
تقترب ثلاث محافظات بمنطقة مكة المكرمة، من مرحلة التعافي من كورونا، حيث لم يتبق فيها سوى ثلاث حالات موزعة لكل منها حالة واحدة، وهي في محافظة الكامل والمويه وتربة.
وفي التفاصيل؛ تخطى عدد المتعافين من كورونا في منطقة مكة المكرمة؛ أعداد الحالات النشطة بفارق 2258 حالة.
وبلغ إجمالي عدد الحالات التي تماثلت للشفاء ولله الحمد في مكة المكرمة ومحافظاتها 13885 حالة تعافِ مقابل 11627 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية.
وفي 3 محافظات بالمنطقة، وهي الكامل والمويه وتربة، لم يتبق سوى ثلاث حالات نشطة موزعة لكل منها حالة واحدة فقط، لتقترب من مرحلة التعافي من الفيروس حال لم تشهد أي حالات إصابة جديدة.
وتوزعت الحالات النشطة الـ11627 على كلٍّ من: العاصمة المقدسة ب5204، وجدة 4782، والطائف ب1157 حالة، فيما توزعت باقي الحالات على محافظات ومراكز وقرى المنطقة، وعددها 23 محافظة ومركزًا وقرية.
ولا تزال العاصمة المقدسة تتصدر مدن المملكة في عدد المتعافين من كورونا بواقع 7414 حالة، وفي جدة بلغ إجمالي حالات التعافي فيها 5926 حالة.
21 مايو 2020 - 28 رمضان 1441
09:22 PM
بلغ إجمالي عدد الحالات التي تماثلت للشفاء بالمنطقة ومحافظاتها 13885 حالة
تقترب ثلاث محافظات بمنطقة مكة المكرمة، من مرحلة التعافي من كورونا، حيث لم يتبق فيها سوى ثلاث حالات موزعة لكل منها حالة واحدة، وهي في محافظة الكامل والمويه وتربة.
وفي التفاصيل؛ تخطى عدد المتعافين من كورونا في منطقة مكة المكرمة؛ أعداد الحالات النشطة بفارق 2258 حالة.
وبلغ إجمالي عدد الحالات التي تماثلت للشفاء ولله الحمد في مكة المكرمة ومحافظاتها 13885 حالة تعافِ مقابل 11627 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية.
وفي 3 محافظات بالمنطقة، وهي الكامل والمويه وتربة، لم يتبق سوى ثلاث حالات نشطة موزعة لكل منها حالة واحدة فقط، لتقترب من مرحلة التعافي من الفيروس حال لم تشهد أي حالات إصابة جديدة.
وتوزعت الحالات النشطة الـ11627 على كلٍّ من: العاصمة المقدسة ب5204، وجدة 4782، والطائف ب1157 حالة، فيما توزعت باقي الحالات على محافظات ومراكز وقرى المنطقة، وعددها 23 محافظة ومركزًا وقرية.
ولا تزال العاصمة المقدسة تتصدر مدن المملكة في عدد المتعافين من كورونا بواقع 7414 حالة، وفي جدة بلغ إجمالي حالات التعافي فيها 5926 حالة.
، بهذا الفارق فقط .. 3 محافظات بمكة تقترب من مرحلة التعافي من كورونا ،
المصدر : الخليج 365
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