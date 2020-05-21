، في مهمة استمرت 10 ساعات.. "مستشفى ظلم" يفحص 326 عاملًا في مقر سكنهم ،

- 1/18
- 2/18
- 3/18
- 4/18
- 5/18
- 6/18
- 7/18
- 8/18
- 9/18
- 10/18
- 11/18
- 12/18
- 13/18
- 14/18
- 15/18
- 16/18
- 17/18
- 18/18
نفّذ مستشفى ظلم العام بمتابعة من مدير الشؤون الصحية بالطائف عملية فحصًا شاملًا لأكثر من 326 مخالطاً لحالة إيجابية رصدت داخل مقر إحدى الشركات التي تعمل في منطقة صحراوية، وتبعد عن المستشفى بأكثر من 160 كم ذهاباً وإياباً.
واستهدفت عمليات الفحص منع انتشار فيروس كورونا داخل مقرّ الشركة التي يعمل بها مئات العاملين، وقد استغرق الفحص أكثر من 10 ساعات متواصلة، وبمشاركة وإشراف من مدير مستشفى ظلم وفرق مكافحة العدوى ومكافحة فيروس كورونا، وفريق دعم من إدارة المستشفيات بصحة الطائف.
يشار إلى أن مستشفى ظلم قد قام بإجراءات احترازية ووقائية مكثّفة تمثّلت في عزل المخالطين وإجراء الفحوصات اللازمة لهم، بالتعاون مع الشركة، فيما تطلب الأمر فحص جميع العاملين لضمان عدم انتشار الفيروس.
فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة
في مهمة استمرت 10 ساعات.. "مستشفى ظلم" يفحص 326 عاملًا في مقر سكنهمصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-05-21
نفّذ مستشفى ظلم العام بمتابعة من مدير الشؤون الصحية بالطائف عملية فحصًا شاملًا لأكثر من 326 مخالطاً لحالة إيجابية رصدت داخل مقر إحدى الشركات التي تعمل في منطقة صحراوية، وتبعد عن المستشفى بأكثر من 160 كم ذهاباً وإياباً.
واستهدفت عمليات الفحص منع انتشار فيروس كورونا داخل مقرّ الشركة التي يعمل بها مئات العاملين، وقد استغرق الفحص أكثر من 10 ساعات متواصلة، وبمشاركة وإشراف من مدير مستشفى ظلم وفرق مكافحة العدوى ومكافحة فيروس كورونا، وفريق دعم من إدارة المستشفيات بصحة الطائف.
يشار إلى أن مستشفى ظلم قد قام بإجراءات احترازية ووقائية مكثّفة تمثّلت في عزل المخالطين وإجراء الفحوصات اللازمة لهم، بالتعاون مع الشركة، فيما تطلب الأمر فحص جميع العاملين لضمان عدم انتشار الفيروس.
21 مايو 2020 - 28 رمضان 1441
08:57 PM
بمشاركة مدير المستشفى ومتابعة مدير صحة الطائف وفرق مكافحة "كورونا"
نفّذ مستشفى ظلم العام بمتابعة من مدير الشؤون الصحية بالطائف عملية فحصًا شاملًا لأكثر من 326 مخالطاً لحالة إيجابية رصدت داخل مقر إحدى الشركات التي تعمل في منطقة صحراوية، وتبعد عن المستشفى بأكثر من 160 كم ذهاباً وإياباً.
واستهدفت عمليات الفحص منع انتشار فيروس كورونا داخل مقرّ الشركة التي يعمل بها مئات العاملين، وقد استغرق الفحص أكثر من 10 ساعات متواصلة، وبمشاركة وإشراف من مدير مستشفى ظلم وفرق مكافحة العدوى ومكافحة فيروس كورونا، وفريق دعم من إدارة المستشفيات بصحة الطائف.
يشار إلى أن مستشفى ظلم قد قام بإجراءات احترازية ووقائية مكثّفة تمثّلت في عزل المخالطين وإجراء الفحوصات اللازمة لهم، بالتعاون مع الشركة، فيما تطلب الأمر فحص جميع العاملين لضمان عدم انتشار الفيروس.
، في مهمة استمرت 10 ساعات.. "مستشفى ظلم" يفحص 326 عاملًا في مقر سكنهم ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر في مهمة استمرت 10 ساعات.. "مستشفى ظلم" يفحص 326 عاملًا في مقر سكنهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.