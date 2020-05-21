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محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت البحرين، الخميس، عن تسجيل 151 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
وقالت وزارة الصحة البحرينية إنها سجلت ولليوم الثاني، معدلات مرتفعة للتعافي من فيروس كورونا؛ إذ أعلنت عن تعافي 147 حالة إضافية ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 3715 حالة.
وأضافت أن الإصابات الجديدة منها 96 حالة لعمالة وافدة، و48 حالة لمخالطين لحالات قائمة، و7 حالات قادمة من الخارج.
وأوضحت أن عدد الحالات القائمة التي يتطلّب وضعها الصحي تلقّي العلاج بلغ 27 حالة؛ منها 9 حالات تحت العناية، في حين أن 4303 حالات وضعها مستقر من العدد الإجمالي للحالات القائمة الذي بلغ 4312 حالة قائمة.فيروس كورونا الجديد
البحرين تسجل 151 إصابة جديدة بفيروس كوروناصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-05-21
أعلنت البحرين، الخميس، عن تسجيل 151 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
وقالت وزارة الصحة البحرينية إنها سجلت ولليوم الثاني، معدلات مرتفعة للتعافي من فيروس كورونا؛ إذ أعلنت عن تعافي 147 حالة إضافية ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 3715 حالة.
وأضافت أن الإصابات الجديدة منها 96 حالة لعمالة وافدة، و48 حالة لمخالطين لحالات قائمة، و7 حالات قادمة من الخارج.
وأوضحت أن عدد الحالات القائمة التي يتطلّب وضعها الصحي تلقّي العلاج بلغ 27 حالة؛ منها 9 حالات تحت العناية، في حين أن 4303 حالات وضعها مستقر من العدد الإجمالي للحالات القائمة الذي بلغ 4312 حالة قائمة.
21 مايو 2020 - 28 رمضان 1441
08:56 PM
أعلنت البحرين، الخميس، عن تسجيل 151 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
وقالت وزارة الصحة البحرينية إنها سجلت ولليوم الثاني، معدلات مرتفعة للتعافي من فيروس كورونا؛ إذ أعلنت عن تعافي 147 حالة إضافية ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 3715 حالة.
وأضافت أن الإصابات الجديدة منها 96 حالة لعمالة وافدة، و48 حالة لمخالطين لحالات قائمة، و7 حالات قادمة من الخارج.
وأوضحت أن عدد الحالات القائمة التي يتطلّب وضعها الصحي تلقّي العلاج بلغ 27 حالة؛ منها 9 حالات تحت العناية، في حين أن 4303 حالات وضعها مستقر من العدد الإجمالي للحالات القائمة الذي بلغ 4312 حالة قائمة.
، البحرين تسجل 151 إصابة جديدة بفيروس كورونا ،
المصدر : الخليج 365
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