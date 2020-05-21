، لمواجهة كورونا.. "أمانة جدة" تطهّر وتعقم المرافق العامة ومراكز التسوق ،

- 1/8
- 2/8
- 3/8
- 4/8
- 5/8
- 6/8
- 7/8
- 8/8
كثفت الإدارة العامة لصحة البيئة التابعة لأمانة محافظة جدة، من جهودها لتطهير وتعقيم المرافق العامة وأسواق النفع العام ومراكز التسوق والتموينات الغذائية لمنع تفشي فيروس كورونا.
وقال مدير عام صحة البيئة محمد بن حسن الزهراني: إن خطة التطهير والتعقيم تشمل المرافق العامة التي تشهد تردداً عالياً من السكان بمشاركة فريق عمل مكون من ٣.٤٢٩ عاملاً، و٢.٧٥٠ معدة وآلية تعمل على مدار الساعة في نطاق ١٩ بلدية فرعية، مشيراً إلى أنه منذ بداية الجائحة تم تنفيذ نحو ٣٨ ألف جولة للإصحاح البيئي، تم خلالها تطهير وتعقيم نحو ٥٣ ألف موقع.
وأوضح "الزهراني" أن جهود الأمانة شملت تطهير وتعقيم سكن العمالة ومداخل وواجهات الأسواق والمحال التجارية، وحول المراكز الطبية والجهات الحكومية والصرافات الآلية للبنوك المحلية، ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد بما يضمن السلامة والصحة العامة للجميع.
يشار إلى أن أمانة محافظة جدة قدمت شكرها للسكان على مشاركتهم في تحسين الخدمات البلدية من خلال تقديمهم البلاغات عبر طوارئ الأمانة وتطبيق بلدي 940 في حال وجود ملاحظات أو مخالفات بلدية.
فيروس كورونا الجديد
لمواجهة كورونا.. "أمانة جدة" تطهّر وتعقم المرافق العامة ومراكز التسوقصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-05-21
كثفت الإدارة العامة لصحة البيئة التابعة لأمانة محافظة جدة، من جهودها لتطهير وتعقيم المرافق العامة وأسواق النفع العام ومراكز التسوق والتموينات الغذائية لمنع تفشي فيروس كورونا.
وقال مدير عام صحة البيئة محمد بن حسن الزهراني: إن خطة التطهير والتعقيم تشمل المرافق العامة التي تشهد تردداً عالياً من السكان بمشاركة فريق عمل مكون من ٣.٤٢٩ عاملاً، و٢.٧٥٠ معدة وآلية تعمل على مدار الساعة في نطاق ١٩ بلدية فرعية، مشيراً إلى أنه منذ بداية الجائحة تم تنفيذ نحو ٣٨ ألف جولة للإصحاح البيئي، تم خلالها تطهير وتعقيم نحو ٥٣ ألف موقع.
وأوضح "الزهراني" أن جهود الأمانة شملت تطهير وتعقيم سكن العمالة ومداخل وواجهات الأسواق والمحال التجارية، وحول المراكز الطبية والجهات الحكومية والصرافات الآلية للبنوك المحلية، ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد بما يضمن السلامة والصحة العامة للجميع.
يشار إلى أن أمانة محافظة جدة قدمت شكرها للسكان على مشاركتهم في تحسين الخدمات البلدية من خلال تقديمهم البلاغات عبر طوارئ الأمانة وتطبيق بلدي 940 في حال وجود ملاحظات أو مخالفات بلدية.
21 مايو 2020 - 28 رمضان 1441
08:54 PM
بمشاركة ٣.٤٢٩ عاملًا و٢.٧٥٠ معدة من صحة البيئة بالمحافظة
كثفت الإدارة العامة لصحة البيئة التابعة لأمانة محافظة جدة، من جهودها لتطهير وتعقيم المرافق العامة وأسواق النفع العام ومراكز التسوق والتموينات الغذائية لمنع تفشي فيروس كورونا.
وقال مدير عام صحة البيئة محمد بن حسن الزهراني: إن خطة التطهير والتعقيم تشمل المرافق العامة التي تشهد تردداً عالياً من السكان بمشاركة فريق عمل مكون من ٣.٤٢٩ عاملاً، و٢.٧٥٠ معدة وآلية تعمل على مدار الساعة في نطاق ١٩ بلدية فرعية، مشيراً إلى أنه منذ بداية الجائحة تم تنفيذ نحو ٣٨ ألف جولة للإصحاح البيئي، تم خلالها تطهير وتعقيم نحو ٥٣ ألف موقع.
وأوضح "الزهراني" أن جهود الأمانة شملت تطهير وتعقيم سكن العمالة ومداخل وواجهات الأسواق والمحال التجارية، وحول المراكز الطبية والجهات الحكومية والصرافات الآلية للبنوك المحلية، ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد بما يضمن السلامة والصحة العامة للجميع.
يشار إلى أن أمانة محافظة جدة قدمت شكرها للسكان على مشاركتهم في تحسين الخدمات البلدية من خلال تقديمهم البلاغات عبر طوارئ الأمانة وتطبيق بلدي 940 في حال وجود ملاحظات أو مخالفات بلدية.
، لمواجهة كورونا.. "أمانة جدة" تطهّر وتعقم المرافق العامة ومراكز التسوق ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر لمواجهة كورونا.. "أمانة جدة" تطهّر وتعقم المرافق العامة ومراكز التسوق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.