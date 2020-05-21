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بارتفاع يومي.. مصر تسجّل 774 إصابة بكورونا و16 وفاة

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محمد بن مسعود - الدمام - إجمالي حالات الوفيات بلغ 696 حالة والشفاء وصلت 4217 متعافيًا

أعلنت وزارة الصحة المصرية، اليوم الخميس، تسجيل 774 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًّا للفيروس ووفاة 16 حالة.

وقالت الوزارة إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وأضافت أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس المستجد حتى اليوم، هو 15003 حالات من ضمنهم 4217 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و696 حالة وفاة.فيروس كورونا الجديد مصر

بارتفاع يومي.. مصر تسجّل 774 إصابة بكورونا و16 وفاة

صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-05-21

أعلنت وزارة الصحة المصرية، اليوم الخميس، تسجيل 774 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًّا للفيروس ووفاة 16 حالة.

وقالت الوزارة إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وأضافت أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، هو 15003 حالات من ضمنهم 4217 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و696 حالة وفاة.

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21 مايو 2020 - 28 رمضان 1441

08:55 PM

إجمالي حالات الوفيات بلغ 696 حالة والشفاء وصلت 4217 متعافيًا

أعلنت وزارة الصحة المصرية، اليوم الخميس، تسجيل 774 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًّا للفيروس ووفاة 16 حالة.

وقالت الوزارة إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وأضافت أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، هو 15003 حالات من ضمنهم 4217 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و696 حالة وفاة.

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المصدر : الخليج 365

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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