محمد بن مسعود - الدمام - إجمالي حالات الوفيات بلغ 696 حالة والشفاء وصلت 4217 متعافيًا أعلنت وزارة الصحة المصرية، اليوم الخميس، تسجيل 774 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًّا للفيروس ووفاة 16 حالة. وقالت الوزارة إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية. وأضافت أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، هو 15003 حالات من ضمنهم 4217 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و696 حالة وفاة.فيروس كورونا الجديد مصر

بارتفاع يومي.. مصر تسجّل 774 إصابة بكورونا و16 وفاة صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-05-21 أعلنت وزارة الصحة المصرية، اليوم الخميس، تسجيل 774 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًّا للفيروس ووفاة 16 حالة. وقالت الوزارة إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية. وأضافت أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، هو 15003 حالات من ضمنهم 4217 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و696 حالة وفاة. Advertisements 21 مايو 2020 - 28 رمضان 1441 08:55 PM إجمالي حالات الوفيات بلغ 696 حالة والشفاء وصلت 4217 متعافيًا إجمالي حالات الوفيات بلغ 696 حالة والشفاء وصلت 4217 متعافيًا أعلنت وزارة الصحة المصرية، اليوم الخميس، تسجيل 774 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًّا للفيروس ووفاة 16 حالة. وقالت الوزارة إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية. وأضافت أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، هو 15003 حالات من ضمنهم 4217 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و696 حالة وفاة.

، بارتفاع يومي.. مصر تسجّل 774 إصابة بكورونا و16 وفاة ،

المصدر : الخليج 365

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