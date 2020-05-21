«موارد الرياض» يطلق مبادرتين لدعم مواجهة فيروس كورونا

يستعد فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض ممثلًا بإدارة المسؤولية الاجتماعية، غدًا الجمعة، لإطلاق مبادرتين استمرارًا لمجموعة مبادراته التي ينفذها، منذ بداية جائحة فيروس كورونا؛ بهدف الوقوف مع الدولة في الحد من الآثار السلبية لهذه الأزمة على الفرد والمجتمع.

تستمر المبادرة الأولى والتي تأتي بعنوان «تستاهلون أكثر» ثلاثة أيام، وتُقام بالتعاون مع مؤسسة «وقف القدوة» النسائية؛ لتكريم 250 ممارسًا صحي من وزارة الصحة ومثلهم من رجال الأمن، فضلًا عن تخصيص سهم وقفي باسم كل منهم؛ بحيث يشمل السهم الواحد ما نص عليه الوقف من أنشطة المؤسسة، فيما تشتمل المبادرة الثانية التي تُقام بالتعاون مع المركز المثالي للتدريب على تنفيذ دورة «من الإدارة إلى القيادة»، ويقدمها مبارك الظفيري، وتستهدف القيادات في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للتعريف بطرق تحديد الأزمات والأولويات في التعامل معها وإدارتها مع مراعاة الجوانب الإنسانية فيها.

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