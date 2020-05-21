الصحة تحذر 7 فئات من الإصابة بفيروس كورونا: أنتم الحالات الأكثر خطرًا

حذَّر المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، سبع فئات كونهم من الحالات الأكثر خطرًا حال إصابتهم بفيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19).

وأضاف «متحدث الصحة»، خلال المؤتمر الصحفي اليومي بشأن مستجدات فيروس كورونا، أن الفئات الأكثر خطورة للتعرض للمضاعفات والمشاكل الصحية عند التعرض للإصابة بفيروس كورونا الجديد هم كبار السن وتحديدًا من هم فوق الـ65 عامًا، والمصابين بالأمراض المزمنة كالسكري وضغط الدم والمشاكل القلبية، أو المشاكل التنفسية المزمنة، ومن جملتها المتعلقة بالتدخين والسمنة المفرطة.

كما جدَّد «العبدالعالي» التحذير لمن لديهم مشاكل في الوظائف في بعض أعضاء الجسم كالمصابين بأمراض الكلى المزمنة والمصابين بالأورام أو من يتلقون الجرعات الكيماوية المعالجة للأورام، بالإضافة إلى من لديهم ضعف واضطرابات في المناعة في الجسم، والسيدات الحوامل، قائلًا: إن هذه الفئات لهم حقوق، فيجب أن نحرص على توعيتهم وحصولهم على معلومات كافية ومساعدتهم أثناء الحصول على الرعاية الصحية لحمايتهم من التعرض للإصابة بالفيروس، مشيرًا إلى أن جميع المعلومات التي تخص هذه الفئات موجودة في جميع المنصات التي وضعتها وزارة الصحة أبرزها الموقع المستحدث أخيرًا موقع الوقاية من كورونا.

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إلى ذلك كشفت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن تسجيل 2532 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في المملكة؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 65077، في حين بلغت حالات التعافي 36040، ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 351 حالة، فيما تم تسجيل 12 حالة وفاة، و2562 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

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