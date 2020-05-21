بالصور.. أمانة الجوف تشدد الرقابة على محال ومعامل الحلوى

تواصل أمانة منطقة الجوف وبلدياتها التابعة، إجراءاتها الرقابية على كل المنشآت الغذائية، بتطبيق برنامج عمل رقابي مكثف خلال فترة عيد الفطر.

واوضح المتحدث الرسمي لأمانة منطقة الجوف عبدالله بن بدر الماجد، أن الجولات الرقابية تأتي ضمن توجيهات ومتابعة أمين المنطقة المهندس عاطف بن محمد الشرعان، بشأن إحكام الرقابة العامة على كل المنشآت الغذائية، والتركيز أيضًا على معامل الحلويات والشكولاتة، حرصًا على سلامة الأغذية المتداولة.

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وقال الماجد، إن الفرق الرقابية تركز على تطبيق الإجراءات لضمان تطبيق الشروط الصحية، منها التأكد من الحفظ الجيد للغذاء بناءً على معرفة الظروف المناسبة لتخزين كل نوع، والتأكد من حفظ الأغذية في درجات حرارة ملائمة لها، سواء كانت مبردة أو ساخنة أو الأغذية الجاهزة للأكل، حيث يجب حفظها خارج حدود درجات الحرارة الخطرة، مؤكدًا التزام أمانة المنطقة وكل بلدياتها التابعة بتوفير المستوى المضمون من الأمن الغذائي للجميع، عبر حزمة مشددة من الإجراءات الرقابية والوقائية والاحترازية، وذلك بالشراكة الفاعلة مع جميع أفراد المجتمع.

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