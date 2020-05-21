القبض على 8 بنجلادشيين لمتاجرتهم في شرائح الاتصالات بالمخالفة للنظم المتبعة

يستخدمون هويات مواطنين ومقيمين دون علمهم..

ألقت الجهات الأمنية بمنطقة الرياض، القبض على ثمانية وافدين، هيأوا منزلًا للمتاجرة بشرائح الاتصال. وصرَّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض العقيد شاكر التويجري، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة الجرائم الإلكترونية، أسفرت عن تمكن شرطة المنطقة من القبض على ثمانية وافدين من الجنسية البنجلاديشية (في العقد الثالث والخامس من العمر)، ثبت تورطهم بتهيئة منزل بحي الديرة وسط الرياض، للمتاجرة بشرائح الاتصال بعد تسجيلها بهويات مواطنين ومقيمين دون علمهم، وضبط بحوزتهم (45) ألف شريحة لعددٍ من الشركات، وأكثر من (100) ألف صورة لهويات ونماذج لبصمات مواطنين ومقيمين، و(145) جهاز جوال و(27) جهاز قارئ بصمة، و(5) أجهزة حاسب آلي، مشيرًا إلى إيقاف المتهمين واتخاذ بحقهم كل الإجراءات النظامية لإحالتهم إلى النيابة العامة. Advertisements اقرأ أيضا: شرطة جازان: تحديد هوية 8 متهمين برمي المركبات بالحجارة أثناء مرورها بالأحياء السكنية القبض على مواطن رفض التجاوب مع رجال الأمن أثناء «منع التجول» بالعارضة

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