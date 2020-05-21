«مدني الرياض» ينقذ شخصًا علق ببرج اتصالات على ارتفاع 50 مترًا

تمكّنت فرق الدفاع المدني بالرياض، اليوم الخميس، من إنقاذ شخص احُتجز في برج اتصال على ارتفاع 50 مترًا بحي الرمال.

وعبر حسابه الرسمي على تويتر، قال الدفاع المدني: أنقذ الدفاع المدني بالرياض شخصًا احتجز في برج للاتصال بارتفاع 50 مترًا بحي الرمال، أثناء أعمال الصيانة، وهو بصحة جيدة.

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