فحص مساكن العمالة الأجنبية بنجران (تصوير: أحمد بالحارث)

زارت لجنة تنظيم وفحص مساكن العمالة الأجنبية برئاسة إمارة منطقة نجران عددا من المواقع السكنية وسط مدينة نجران التي تشهد تواجد العمالة الأجنبية، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدي لمرض كورونا

وتمكنت صحة منطقة نجران المشاركة ضمن اللجنة من الكشف على ما يقارب 500 مقيم من مختلف الجنسيات فيما يقارب 15 موقعا، ورصدت بعض الملاحظات على مواقع التجمعات والتنبيه بمعالجة تلك الملاحظات خلال 24 ساعة.

شملت الجولة حي الحصين والقابل والشرفة ورجلاء.

يذكر أن اللجنة المشكلة هي برئاسة إمارة منطقة نجران، وتضم أمانة وصحة المنطقة والأمن العام ومديرية الدفاع المدني وإدارة التعليم ووزارة الصناعة والثروة المعدنية ووزارة التجارة، وكذلك وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.