19 طالبا وطالبة يختمون القرآن عن بعد بشرورة

أعلنت جمعية تحفيظ القرآن الكريم بشرورة "بينات" عن تخريج 13 حافظة من طالبات مركز تأهيل معلمات القرآن التابع لها، إضافة لختم 6 طلاب للقرآن الكريم من مجمعاتها القرآنية للقرآن الكريم.

وأفاد رئيس مجلس إدارة بينات الشيخ الدكتور ناصر بن مبارك آل شملان، بأن الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بشرورة حرصت على العمل وتقديم الأفضل مهما كانت العوائق والتحديات.

وأضاف أنه ورغم استثنائية المرحلة التي تمر بها بلادنا من تحول العملية التعليمية من المباشرة إلى عن بعد، وما يصحبها من صعوبات وما تفرضه من تكاليف غير متوقعة، إلا أن "بيّنات" ظلت تواصل توفيرها للآليات والأدوات المناسبة، فقد أطلقت مبادرة "آياتٌ بينات" -التعليم عن بعد- لتمكّن طلابها من استمرار عمليتهم التعليمية ومتابعة محفوظهم وإنجازهم لخططهم بانضباطية.

وختم بأنه إلى هذه اللحظة التي نخرج فيها طلابنا خاتمين ولله الحمد لكتاب الله، تسعى جمعية بيّنات لمواصلة عملها من خلال استمرار الحلقات القرآنية للبنين والبنات، وستسعى خلال الفترة القادمة إن شاء الله لتخريج مزيد من الخاتمين والخاتمات لكتاب الله تعالى.