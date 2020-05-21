1189 رخصة إنشائية عن بعد في أمانة الأحساء

كشف أمين الأحساء المهندس عادل الملحم عن إصدار الإدارة العامة لتقنية المعلومات في الأمانة، نحو 1189 رخصة إنشائية عبر «المنظومة الإلكترونية» للرخص الإنشائية وخدمات التخطيط العمراني خلال الفترة الماضية، منذ صدور قرار تعليق الحضور لمقرات العمل في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا «كوفيد-19»، وهي موزعة على النحو الآتي: 857 رخصة بناء، 158 طلب فرز ودمج قطع الأراضي، 79 رخصة لإضافة مكونات بناء، 78 رخصة ترميم مبنى، 17 شهادة إتمام بناء، وذلك بالتعاون مع الشركة السعودية للكهرباء، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، ومركز خدمات المطورين التابع لوزارة الإسكان «إتمام»، والهيئة السعودية للمهندسين، ووزارة التعليم. وأكد الملحم، مواصلة أمانة الأحساء تنفيذ خططها الاحترازية والوقائية ضد الفيروس، وذلك من خلال 5 برامج، وهي: • التطهير والتعقيم والنظافة العامة في الطرقات والمباني والمرافق العامة والأحياء. • غسيل وتطهير حاويات وصناديق النفايات عبر استخدام الأجهزة الخاصة بعمليات الرش والتعقيم. • رش المبيدات الحشرية وتعقيم واجهات المنازل في الأحياء غير المخدومة بالصرف الصحي. Advertisements • الرقابة والمتابعة الشاملة لمنشآت الصحة العامة ومنافذ تقديم الأطعمة ومراكز المستلزمات الاستهلاكية. • تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية على كافة المنشآت. وشدد على استمرارية جهود وخطوات الأمانة في تنفيذ المشاريع الخدمية والتنموية وفق الجدولة المحددة لإنجازها مع أهمية الالتزام بالجودة الإنشائية بما يتوافق مع المواصفات والمخرجات التنفيذية لكافة المشاريع، وكذلك العمل على إنجاز الخدمات البلدية للمستفيدين عبر البوابة الإلكترونية للأمانة والوسائل والأنظمة التقنية الأخرى «العمل عن بُعد».



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