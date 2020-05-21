السعودية اليوم / البنك الدولي يوافق على تخصيص 500 مليون دولار لمكافحة أسراب الجراد الصحراوي في أفريقيا والشرق الأوسط و آسيا



واشنطن 28 رمضان 1441 هـ الموافق 21 مايو 2020 م واس

أعلن البنك الدولي موافقته اليوم, على تخصيص مبلغ قياسي قدره 500 مليون دولار على شكل منح وقروض منخفضة الفائدة لمساعدة دول في أفريقيا والشرق الأوسط في مكافحة أسراب الجراد الصحراوي التي تقضي في طريقها على مساحات واسعة من المحاصيل والمراعي.

وقال مسؤول البنك الدولي هولجر كراي في تصريح صحفي اليوم : إن 4 من الدول الأكثر تضرراً، هي جيبوتي وأثيوبيا وكينيا وأوغندا"، ستحصل فوراً على 160 مليون دولار، مبيناً أنه بإمكان بعض الدول مثل اليمن والصومال وغيرهما من الدول المتضررة الاستفادة من التمويل حسب الحاجة.

وأضاف أن منطقة القرن الأفريقي تجد نفسها في قلب أسوأ انتشار نشهده للجراد خلال جيل، بل خلال أكثر من جيل على الأرجح“، مشيرًا إلى أن وباء

وقال البنك الدولي : إن أسراب الجراد غزت 23 دولة في شرق أفريقيا والشرق الأوسط وجنوب آسيا في أكبر انتشار لها في 70 عاما.

وتهدد هذه الأسراب إمدادات الغذاء في شرق أفريقيا حيث يواجه 23 مليون شخص نقصا في الغذاء.

// انتهى //

21:20ت م

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واشنطن 28 رمضان 1441 هـ الموافق 21 مايو 2020 م واسأعلن البنك الدولي موافقته اليوم, على تخصيص مبلغ قياسي قدره 500 مليون دولار على شكل منح وقروض منخفضة الفائدة لمساعدة دول في أفريقيا والشرق الأوسط في مكافحة أسراب الجراد الصحراوي التي تقضي في طريقها على مساحات واسعة من المحاصيل والمراعي.وقال مسؤول البنك الدولي هولجر كراي في تصريح صحفي اليوم : إن 4 من الدول الأكثر تضرراً، هي جيبوتي وأثيوبيا وكينيا وأوغندا"، ستحصل فوراً على 160 مليون دولار، مبيناً أنه بإمكان بعض الدول مثل اليمن والصومال وغيرهما من الدول المتضررة الاستفادة من التمويل حسب الحاجة.وأضاف أن منطقة القرن الأفريقي تجد نفسها في قلب أسوأ انتشار نشهده للجراد خلال جيل، بل خلال أكثر من جيل على الأرجح“، مشيرًا إلى أن وباء فيروس كورونا المستجد يؤدي إلى تفاقم الأزمة.وقال البنك الدولي : إن أسراب الجراد غزت 23 دولة في شرق أفريقيا والشرق الأوسط وجنوب آسيا في أكبر انتشار لها في 70 عاما.وتهدد هذه الأسراب إمدادات الغذاء في شرق أفريقيا حيث يواجه 23 مليون شخص نقصا في الغذاء.// انتهى //21:20ت م0151

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